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Никита Кучеров оторвался от Маккиннона в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

Никита Кучеров оторвался от Маккиннона в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ
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В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4).

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Таким образом, теперь на счету Кучерова 89 очков (33+56) в нынешнем сезоне регулярки. Он по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров лиги и оторвался от своего ближайшего преследователя Натана Маккиннона из «Колорадо», у которого 85 очков (32+53) на четыре балла.

На третьем месте гонки бомбардиров находится чешский форвард Давид Пастрняк из «Бостона». На его счету 75 (33+42) очков в текущей кампании. Четвёртое место занимает Коннор Мадэвид из «Эдмонтона». У него 71 (21+50) очко. Замыкает пятёрку лучших нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, он набрал 68 (31+37) очков.

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