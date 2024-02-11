Никита Кучеров оторвался от Маккиннона в списке лучших бомбардиров сезона НХЛ

В Коламбусе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4).

Российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился в этой встрече двумя результативными передачами. Таким образом, теперь на счету Кучерова 89 очков (33+56) в нынешнем сезоне регулярки. Он по-прежнему возглавляет список лучших бомбардиров лиги и оторвался от своего ближайшего преследователя Натана Маккиннона из «Колорадо», у которого 85 очков (32+53) на четыре балла.

На третьем месте гонки бомбардиров находится чешский форвард Давид Пастрняк из «Бостона». На его счету 75 (33+42) очков в текущей кампании. Четвёртое место занимает Коннор Мадэвид из «Эдмонтона». У него 71 (21+50) очко. Замыкает пятёрку лучших нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, он набрал 68 (31+37) очков.