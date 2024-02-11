НХЛ вынесла наказание Задорову за удар в голову нападающего «Детройта» Рэймонда

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров пропустит две игры за удар в область головы и шеи форварда «Детройт Ред Уингз» Лукаса Рэймонда в очном матче между командами, который прошёл 10 февраля и завершился победой «красных крыльев» (4:3 ОТ).

Как сообщает официальный сайт НХЛ, лига не стала накладывать на российского хоккеиста денежный штраф…

Напомним, в результате грязного приёма в том матче россиянин получил большой пятиминутный штраф, а также дисциплинарный штраф до конца игры.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Задоров сыграл в 48 матчах, включая «Калгари Флэймз», в которых набрал 10 (1+9) очков. В составе «Кэнакс» Задоров на данный момент имеет показатель полезности "+6".