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НХЛ вынесла наказание Задорову за удар в голову нападающего «Детройта» Рэймонда

НХЛ вынесла наказание Задорову за удар в голову нападающего «Детройта» Рэймонда
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Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров пропустит две игры за удар в область головы и шеи форварда «Детройт Ред Уингз» Лукаса Рэймонда в очном матче между командами, который прошёл 10 февраля и завершился победой «красных крыльев» (4:3 ОТ).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Как сообщает официальный сайт НХЛ, лига не стала накладывать на российского хоккеиста денежный штраф…

Напомним, в результате грязного приёма в том матче россиянин получил большой пятиминутный штраф, а также дисциплинарный штраф до конца игры.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 28-летний Задоров сыграл в 48 матчах, включая «Калгари Флэймз», в которых набрал 10 (1+9) очков. В составе «Кэнакс» Задоров на данный момент имеет показатель полезности "+6".

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Рэймонд (Перрон, Питри) – 00:45     1:1 Хёгландер (Гронек, Петтерссон) – 21:09     1:2 Гронек (Михеев, Петтерссон) – 31:10     1:3 Петтерссон (Зутер, Гронек) – 33:27     2:3 Спронг (Кейн, Велено) – 42:34 (pp)     3:3 Расмуссен (Уолман, Фишер) – 47:51     4:3 Уолман – 60:23    
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