«Нэшвилл» нанёс «Аризоне» пятое поражение подряд

В Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (5:4 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились Райан О'Райлли, Роман Йози, Томми Новак, Филип Форсберг и Райан Макдона (в овертайме).

У «койотов» отличились Трэвис Дермотт, Дилан Гюнтер, Юусо Вялимяки и Ник Шмальц.

«Нэшвилл» набрал 56 очков и делит с «Сент-Луис Блюз» и «Лос-Анджелес Кингз» седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Аризона» потерпела пятое поражение подряд, осталась с 50 очками и идёт на 13 строчке Запада.