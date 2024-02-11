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«Нэшвилл» нанёс «Аризоне» пятое поражение подряд

«Нэшвилл» нанёс «Аризоне» пятое поражение подряд
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В Нэшвилле завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» нанёс поражение «Аризоне Койотс» (5:4 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились Райан О'Райлли, Роман Йози, Томми Новак, Филип Форсберг и Райан Макдона (в овертайме).

У «койотов» отличились Трэвис Дермотт, Дилан Гюнтер, Юусо Вялимяки и Ник Шмальц.

«Нэшвилл» набрал 56 очков и делит с «Сент-Луис Блюз» и «Лос-Анджелес Кингз» седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Аризона» потерпела пятое поражение подряд, осталась с 50 очками и идёт на 13 строчке Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 4
ОТ
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 О'Райлли (Форсберг, Нюквист) – 12:28     1:1 Дермотт (Цукер, Керфут) – 13:10     2:1 Йози (Бэрри, О'Райлли) – 31:39 (pp)     2:2 Гюнтер (Келлер, Цукер) – 38:31 (pp)     2:3 Вялимяки (Гюнтер, Хэйтон) – 41:45     2:4 Шмальц (Цукер, Келлер) – 44:07 (pp)     3:4 Новак (Макдона, Евангелиста) – 46:00 (pp)     4:4 Форсберг (О'Райлли, Йози) – 49:59     5:4 Макдона (Новак, Нюквист) – 61:35    
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