Салливан объяснил недонастроем поражение «Питтсбурга» в матче с «Виннипегом»

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Виннипег Джетс» (1:2).

«Мы не настроились на матч так, как это необходимо для победы. Я думал, что мы отреагируем (на поражение от «Миннесоты», — Прим. «Чемпионата»). Во втором периоде, я считаю, мы боролись изо всех сил. Что касается третьего… мы старались сравнять счёт», — приводит слова Салливана журналистка Мишель Кречиоло в социальных сетях.

«Питтсбург» потерпел второе поражение подряд, остался с 53 очками и делит с «Вашингтон Кэпиталз» 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «пингвины» 15 февраля примут дома «Флориду Пантерз».