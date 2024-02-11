Салливан объяснил недонастроем поражение «Питтсбурга» в матче с «Виннипегом»
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ от «Виннипег Джетс» (1:2).
«Мы не настроились на матч так, как это необходимо для победы. Я думал, что мы отреагируем (на поражение от «Миннесоты», — Прим. «Чемпионата»). Во втором периоде, я считаю, мы боролись изо всех сил. Что касается третьего… мы старались сравнять счёт», — приводит слова Салливана журналистка Мишель Кречиоло в социальных сетях.
«Питтсбург» потерпел второе поражение подряд, остался с 53 очками и делит с «Вашингтон Кэпиталз» 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «пингвины» 15 февраля примут дома «Флориду Пантерз».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Шайфли (Элерс) – 10:20 2:0 Нидеррайтер (Шмидт, Стэнли) – 15:39 2:1 Раст (Карлссон, Грейвз) – 34:08
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