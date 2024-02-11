Капитан «Флориды»: Бобровский выручал нас каждый раз, когда это было нужно
Поделиться
Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Колорадо Эвеланш» (4:0).
«Мы играли солидно все 60 минут. Что впечатлило меня больше всего, так это то, что, даже ведя 4:0 в третьем периоде, мы продолжали стараться играть правильно. Мы не стали раскрываться, не побежали за пятым голом. И, конечно же, Бобровский выручал нас в каждом моменте, когда это было нужно», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.
«Флорида» одержала шестую победу за последние семь матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 70 очками. В следующем матче «Пантерз» 15 февраля сыграют в гостях с «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вераге (Барков, Ткачук) – 10:19 (pp) 2:0 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 16:56 (pp) 3:0 Луостаринен (Куликов, Родригес) – 37:52 4:0 Барков – 49:20
Комментарии
- 11 февраля 2024
-
07:35
-
07:19
-
07:01
-
06:47
-
06:29
-
06:13
-
05:58
-
05:44
-
05:43
-
05:41
-
05:33
-
05:31
-
05:22
-
05:08
-
04:34
-
03:06
-
02:49
-
02:30
-
02:18
-
02:12
- 10 февраля 2024
-
23:51
-
23:43
-
23:39
-
23:33
-
23:03
-
22:46
-
22:24
-
22:06
-
21:47
-
21:35
-
21:26
-
21:07
-
20:58
-
20:33
-
20:13
Партнерский контент