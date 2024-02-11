Капитан «Флориды»: Бобровский выручал нас каждый раз, когда это было нужно

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Колорадо Эвеланш» (4:0).

«Мы играли солидно все 60 минут. Что впечатлило меня больше всего, так это то, что, даже ведя 4:0 в третьем периоде, мы продолжали стараться играть правильно. Мы не стали раскрываться, не побежали за пятым голом. И, конечно же, Бобровский выручал нас в каждом моменте, когда это было нужно», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

«Флорида» одержала шестую победу за последние семь матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 70 очками. В следующем матче «Пантерз» 15 февраля сыграют в гостях с «Питтсбург Пингвинз».