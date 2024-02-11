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Капитан «Флориды»: Бобровский выручал нас каждый раз, когда это было нужно

Капитан «Флориды»: Бобровский выручал нас каждый раз, когда это было нужно
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Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Колорадо Эвеланш» (4:0).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Мы играли солидно все 60 минут. Что впечатлило меня больше всего, так это то, что, даже ведя 4:0 в третьем периоде, мы продолжали стараться играть правильно. Мы не стали раскрываться, не побежали за пятым голом. И, конечно же, Бобровский выручал нас в каждом моменте, когда это было нужно», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

«Флорида» одержала шестую победу за последние семь матчей и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 70 очками. В следующем матче «Пантерз» 15 февраля сыграют в гостях с «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Вераге (Барков, Ткачук) – 10:19 (pp)     2:0 Райнхарт (Ткачук, Барков) – 16:56 (pp)     3:0 Луостаринен (Куликов, Родригес) – 37:52     4:0 Барков – 49:20    
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