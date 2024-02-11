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Результативный пас Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Эдмонтон»

Результативный пас Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Эдмонтон»
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном». Уверенную победу в матче одержали «короли» со счётом 4:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Дюбуа (Спенс, Мур) – 22:38 (pp)     2:0 Льюис (Байфилд) – 23:27     3:0 Байфилд (Гавриков, Рой) – 47:06     4:0 Байфилд (Копитар, Кемпе) – 57:18    

Голы в составе хозяев забили Пьер-Люк Дюбуа, Тревор Льюис и Куинтон Байфилд, оформивший дубль. Результативной передачей отметился российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Голкипер «Кингз» Давид Риттих отразил все 26 бросков по воротам и оформил шат-аут.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта победа стала первой для исполняющего обязанности тренера «Лос-Анджелеса» Джима Хиллера. «Лос-Анджелес» сравнял счёт в сезонной серии с «Эдмонтоном» — 1-1. В текущем сезоне запланированы ещё два матча между принципиальными соперниками.

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