Результативный пас Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Эдмонтон»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном». Уверенную победу в матче одержали «короли» со счётом 4:0.

Голы в составе хозяев забили Пьер-Люк Дюбуа, Тревор Льюис и Куинтон Байфилд, оформивший дубль. Результативной передачей отметился российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Голкипер «Кингз» Давид Риттих отразил все 26 бросков по воротам и оформил шат-аут.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Эта победа стала первой для исполняющего обязанности тренера «Лос-Анджелеса» Джима Хиллера. «Лос-Анджелес» сравнял счёт в сезонной серии с «Эдмонтоном» — 1-1. В текущем сезоне запланированы ещё два матча между принципиальными соперниками.