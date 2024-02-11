Результативный пас Гаврикова помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Эдмонтон»

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном». Уверенную победу в матче одержали «короли» со счётом 4:0.
Голы в составе хозяев забили Пьер-Люк Дюбуа, Тревор Льюис и Куинтон Байфилд, оформивший дубль. Результативной передачей отметился российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Голкипер «Кингз» Давид Риттих отразил все 26 бросков по воротам и оформил шат-аут.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Эта победа стала первой для исполняющего обязанности тренера «Лос-Анджелеса» Джима Хиллера. «Лос-Анджелес» сравнял счёт в сезонной серии с «Эдмонтоном» — 1-1. В текущем сезоне запланированы ещё два матча между принципиальными соперниками.
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