СКА проведёт первый матч на «СКА Арене» в «классической» форме

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил, что первый матч на новой «СКА Арене» команда проведёт в форме, в которой одерживала победу в Кубке Гагарина.

«Наш первый матч на «СКА Арене» мы проведём в форме, которая впитала в себя дух главных побед СКА. Та, которую многие наши болельщики считают классической. В ней мы провели не один сезон, и именно в ней начнём новую страницу нашей истории – старт игр на самой большой в мире хоккейной арене.

Вся команда с большим воодушевлением ждёт этот матч – ведь на нём будет аншлаг. Это в очередной раз доказывает, что в Петербурге искренне любят родную команду. Ну а мы готовим для всех, кто придёт на наше новоселье, масштабный праздник хоккея. С нетерпением ждём воскресного вечера! С нами Питер!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Первый матч на «СКА Арене» состоится сегодня, 11 февраля. Соперником СКА станет ХК «Сочи». Начало матча — в 17:00 мск.