Макдэвид со злости пополам сломал клюшку о борт. Видео

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном». Уверенную победу в матче одержали «короли» со счётом 4:0.

«Эдмонтон» не смог распечатать ворота голкипера «Лос-Анджелеса» Давида Риттиха. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид не смог сдержать эмоций и после очередной безуспешной смены разломал свою клюшку пополам о борт скамейки запасных.

ВИДЕО

Эта победа стала первой для исполняющего обязанности тренера «Лос-Анджелеса» Джима Хиллера. «Лос-Анджелес» сравнял счёт в сезонной серии с «Эдмонтоном» — 1-1. В текущем сезоне запланированы ещё два матча между принципиальными соперниками. Следующий матч «Ойлерз» проведут на домашней площадке с «Детройтом» 14 февраля.