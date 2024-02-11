Дементьев — о голе Овечкина: чтобы забросить шайбу в пустые ворота, необходимо постараться

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил гол в пустые ворота капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в матче с «Бостоном» (3:0). Россиянин продлил свою голевую серию до четырёх матчей и побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота. Сейчас на счету Овечкина 57 голов в пустые ворота.

«Чтобы забросить шайбу сопернику даже в пустые ворота, необходимо очень сильно постараться. Данные ситуации очень коварны. Я знаю достаточное количество игроков, которые не хотят выходить на пустые ворота, помня о своём результате плюс/минус. Но перед Александром Овечкиным стоят совершенно другие результаты.

Для игроков такого уровня, для голеадоров, как Александр Овечкин, серии без заброшенных шайб – это нормальное явление. Даже команды-лидеры могут проигрывать сериями. Это нормальная история для спорта, стечение обстоятельств, может быть что угодно», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах. Отставание от рекорда Гретцки в списке лучших снайперов всех времён составляет 60 голов.