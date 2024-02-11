«Я просто хочу играть». Вратарь «Каролины» Кочетков оценил свою форму в последних матчах

Вратарь «Каролины» Пётр Кочетков прокомментировал свой шат-аут в матче с «Нью-Джерси» (1:0). Россиянин отразил все 34 броска. В недавнем матче с «Колорадо» Кочетков пропустил шайбу с середины площадки и был заменён.

«После гола от красной линии я потерял уверенность. Сегодня вечером я просто сосредоточился на своей игре. Я просто хотел делать свою работу. Сегодня почувствовал себя немного лучше. Защита мне помогла. Я не хочу много думать о том, как я играю. Я просто хочу играть», — цитирует Кочеткова пресс-служба клуба.

Кочетков оформил свой шестой «сухой» матч в карьере. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кочеткова 26 матчей, в которых он отражал в среднем 90,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,50.