Щитов: не верю, что «Ак Барс» покажет чемпионский хоккей в плей-офф

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил игру «Ак Барса» в последних матчах, а также перспективы команды в плей-офф. Эксперт считает, что настало время, когда более атакующий хоккей будет приносить победы в плей-офф.

«Одно время у «Ак Барса» был спад и игру команды вообще невозможно было смотреть, а в составе – такие классные игроки. Но Зинэтула Билялетдинов всегда придерживается такого стиля – строгая игра в обороне, а в атаке – забить больше, чем соперник. В плей-офф такая игра обычно приносит «Ак Барсу» результат. Всё-таки команда очень опытная, там большие мастера.

Не верю, что «Ак Барс» покажет чемпионский хоккей в плей-офф. Сейчас, в принципе, все команды равны, а дальше пройдёт тот, кто будет более хладнокровен и раскован в атаке, у кого лучше сыграют вратари. Пришло то время, когда игра в атаке будет приносить результат, и зрителям хочется на это смотреть», — цитирует Щитова «РБ Спорт».

На данный момент клуб из Казани занимает четвёртое место в Восточной конференции КХЛ. В прошлом сезоне «Ак Барс» под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил ЦСКА.