«1000 раз бросил!» Ротенберг показал видео с отработкой бросков по воротам

Главный тренер СКА Роман Ротенберг опробовал лёд новой «СКА Арены» в Санкт-Петербурге. Специалист принял участие в тренировке, где отрабатывал броски по воротам. Ротенберг опубликовал в своём телеграм-канале видео с тренировки, где он наносит многочисленные броски по воротам.

«1000 раз бросил! Новорождённый», — подписал видео Ротенберг.

Напомним, первый матч на новой арене СКА проведёт сегодня, 11 февраля. Соперником петербургского клуба будет ХК «Сочи». Матч начнётся в 17:00 мск.

Ранее было объявлено, что СКА проведёт этот матч в форме, в которой одерживал победу в Кубке Гагарина. На матче пройдёт концерт группы A'Studio, а олимпийская чемпионка в фигурном катании Алина Загитова выступит на шоу перед стартом матча.