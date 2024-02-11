Овечкина в раздевалке «Вашингтона» поздравили с рекордом НХЛ по голам в пустые ворота

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота в концовке матча с «Бостоном» (3:0). Эта шайба стала для россиянина 57-й в карьере, забитой в пустые ворота. По этому показателю Овечкин обошёл легендарного Уэйна Гретцки и установил новый рекорд НХЛ по голам в пустые ворота.

В раздевалке «Вашингтона» Овечкин получил поздравления от партнёров по команде и рекордную шайбу. Отцы хоккеистов «Кэпиталз» присутствовали на гостевом матче, а отличившиеся игроки получили памятные шайбы в честь этого события.

Защитник «Кэпиталз» Джон Карлсон произнёс речь, сказав в том числе: «И последнее, но не менее важное: я должен дать тебе другую шайбу, потому что я собираюсь оставить эту себе, так как ты обошёл Уэйна Гретцки по числу голов в пустые ворота».

Овечкин. Мне это нужно, мне это нужно!

Карлсон. Эта шайба пойдёт в комнату моего сына Лукки. Мы подарим тебе новую.

Овечкин отличился в четвёртом матче кряду. Это его первая четырёхматчевая голевая серия после того, как с 19 по 25 марта 2023 года он забил в четырёх играх кряду. До рекорда Гретцки по голам осталось 60 шайб.