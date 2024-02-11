«Металлург» стал седьмым клубом в истории КХЛ, забросившим 200+ шайб за одну регулярку

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и московским «Динамо». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу магнитогорцев.

В этом матче «Металлург» стал седьмым клубом в истории КХЛ, забросившим 200+ шайб за один регулярный чемпионат.

Больше всех сезонов с 200+ заброшенными шайбами провёл СКА, на счету которого шесть таких сезонов. По три сезона с 200+ голами завершали ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев». Ещё по разу такого результата добивались ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Спартак» и «Металлург».