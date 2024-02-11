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«Металлург» стал седьмым клубом в истории КХЛ, забросившим 200+ шайб за одну регулярку

«Металлург» стал седьмым клубом в истории КХЛ, забросившим 200+ шайб за одну регулярку
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и московским «Динамо». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу магнитогорцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Перерыв
2 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Гребёнкин – 13:05 (5x5)     2:0 Гераськин (Минулин, Вовченко) – 16:27 (5x4)     2:1 Ильенко (Рашевский, Пыленков) – 24:29 (5x4)     2:2 Каблуков (Гусев) – 37:16 (5x5)    

В этом матче «Металлург» стал седьмым клубом в истории КХЛ, забросившим 200+ шайб за один регулярный чемпионат.

Больше всех сезонов с 200+ заброшенными шайбами провёл СКА, на счету которого шесть таких сезонов. По три сезона с 200+ голами завершали ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев». Ещё по разу такого результата добивались ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Спартак» и «Металлург».

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