Худобин вышел на замену в игре с «Авангардом» и принял участие в пятом матче в сезоне

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Идёт второй период — счёт 5:2 в пользу омичей.

В середине второго периода после пяти пропущенных шайб был заменён основной голкипер «Сибири» Антон Красоткин. Ему на замену вышел опытнейший ветеран Антон Худобин. Для 37-летнего голкипера это пятый матч в текущем сезоне КХЛ, в котором Худобин не одержал ни одной победы с процентом отражённых бросков 90,7%.

Напомним, в недавнем матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ) Худобин стал автором курьёзного момента. На скамейке запасных голкипер попытался выпить воды, но бутылка выскользнула из его рук и угодила прямиком по лицу сервисмену команды.