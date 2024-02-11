Худобин вышел на замену в игре с «Авангардом» и принял участие в пятом матче в сезоне
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Идёт второй период — счёт 5:2 в пользу омичей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
3-й период
7 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Назаров (Ахияров) – 02:13 (5x5) 1:1 Ткачёв (Шарипзянов, Буше) – 15:37 (5x4) 1:2 Михеев (Андреофф) – 20:13 (5x5) 2:2 Ткачёв (Шарипзянов) – 21:53 (5x4) 3:2 Николишин (Рейнгардт, Шарипзянов) – 26:44 (5x5) 4:2 Пьянов (Ткачёв, Буше) – 29:10 (5x4) 5:2 Спунер (Пьянов, Ткачёв) – 30:06 (5x4) 6:2 Прохоркин (Чмыхов, Киселевич) – 37:48 (5x5) 7:2 Рейнгардт (Абросимов, Киселевич) – 52' (5x5)
В середине второго периода после пяти пропущенных шайб был заменён основной голкипер «Сибири» Антон Красоткин. Ему на замену вышел опытнейший ветеран Антон Худобин. Для 37-летнего голкипера это пятый матч в текущем сезоне КХЛ, в котором Худобин не одержал ни одной победы с процентом отражённых бросков 90,7%.
Напомним, в недавнем матче с «Локомотивом» (2:3 ОТ) Худобин стал автором курьёзного момента. На скамейке запасных голкипер попытался выпить воды, но бутылка выскользнула из его рук и угодила прямиком по лицу сервисмену команды.
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