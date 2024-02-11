«Пацаны молодцы, выложились по полной». Кривокрасов — о поражении «Сибири» 2:7

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов прокомментировал разгромное поражение своих подопечных в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:7).

«Начали неплохо, было хорошее начало, играли очень хорошо. Конечно, удаления подвели нас, сломали весь матч. С такой командой мы не имеем права удаляться столько много. Исход матча зависел от большинства.

Можно ли было сыграть лучше в меньшинстве? Явно были ошибки, раз мы голы пропустили. Нужно было где-то сыграть по-другому, но я не хочу это комментировать. Ошибки были в целом. Удалялись много. Если бы не удалялись много, то и не играли бы в меньшинстве так много. Команда мастеровитая, реализовала все свои шансы.

Темп снизился после первого периода? Я не считаю, что сильно темп сбавился. Я считаю, что темп держали все 60 минут. Не видел сильного сбоя. Возможно, это казалось сверху. Я рад, как мы играли. Я считаю, что пацаны молодцы. Выложились по полной, вопросов вообще нет, только по дисциплине», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, «Авангард», набрав 86 очков в 61 матче, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (60) – на 10-й позиции, отставание от зоны плей-офф составляет два очка, при этом новосибирцы провели на две игры больше, чем «Нефтехимик» (62).