Толчинский стал автором первой заброшенной шайбы в истории «СКА Арены»

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый в истории домашний матч СКА на новом стадионе – «СКА Арена», на котором он принимает «Сочи». Идёт первый период, хозяева ведут – 1:0.

Автором первой заброшенной шайбы в истории «СКА Арены» стал 29-летний российский нападающий хозяев льда Сергей Толчинский, который отличился уже на 40-й секунде с передач Максима Федотова и Сергея Сапего.

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В нынешнем сезоне 29-летний российский нападающий Сергей Толчинский проводит свой 61-й матч в составе СКА, на его счету уже 47 (15+32) результативных действий при показателе полезности «+10». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2028 года.