Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Толчинский стал автором первой заброшенной шайбы в истории «СКА Арены»

Толчинский стал автором первой заброшенной шайбы в истории «СКА Арены»
Комментарии

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый в истории домашний матч СКА на новом стадионе – «СКА Арена», на котором он принимает «Сочи». Идёт первый период, хозяева ведут – 1:0.

Автором первой заброшенной шайбы в истории «СКА Арены» стал 29-летний российский нападающий хозяев льда Сергей Толчинский, который отличился уже на 40-й секунде с передач Максима Федотова и Сергея Сапего.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В нынешнем сезоне 29-летний российский нападающий Сергей Толчинский проводит свой 61-й матч в составе СКА, на его счету уже 47 (15+32) результативных действий при показателе полезности «+10». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2028 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
1-й период
1 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Федотов, Сапего) – 00:40 (5x5)    
Материалы по теме
Плющев — о травме Толчинского: злого умысла у Холодилина не было. Парень просто заигрался
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android