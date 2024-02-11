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Кривокрасов: не хотел ли поставить омича Костина на «Авангард»? Без комментариев

Кривокрасов: не хотел ли поставить омича Костина на «Авангард»? Без комментариев
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Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов высказался о замене 26-летнего российского вратаря Антона Красоткина на опытного голкипера Антона Худобина по ходу выездной встречи с «Авангардом» (2:7).

«Замена Красоткина? Он играл три матча. В поездке отыграл хорошо. Будем готовиться к следующей игре.

Не хотел ли поставить Костина? Без комментариев. У нас было два вратаря, в которых мы верим. Они сегодня играли. С Омска или Новосибирска – это не важно, для меня роли не играет. Будет играть тот, кто заслуживает играть», — передаёт слова Кривокрасова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Напомним, «Авангард», набрав 86 очков в 61 матче, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (60) – на 10-й позиции, отставание от зоны плей-офф составляет два очка, при этом новосибирцы провели на две игры больше, чем «Нефтехимик» (62).

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