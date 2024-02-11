Форвард «Сибири» — о разгроме от «Авангарда»: драка тут не помогла бы

27-летний российский крайний нападающий «Сибири» Михаил Назаров высказался о разгромном поражении в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:7).

«В какой момент всё сломалось? Мы два периода до удалений здорово играли «5х5», вообще ни в чём не уступали. Подвели удаления. Команда «Авангард» мастеровитая. Большинство одно из лучших в лиге, тройка всем известная. Сегодня роль сыграло то, что они здорово реализовали неравенство и игра ушла из наших рук. А так даже где-то моментами были сильнее, до этих голов.

«Сибирь» много удаляется по ходу сезона? Да, сейчас как раз надо это исправлять как можно быстрее. Впереди кульминация сезона. Мы боремся за плей-офф, мы не должны допускать таких вещей, если мы хотим попасть в плей-офф.

Можно было лучше сыграть в меньшинстве? Возможно, да. Но мастеровитые ребята, которые здорово умеют реализовывать. Они показали класс, мы не смогли им противостоять.

Не хватило драки? Просто игровая дисциплина. Драка бы тут не помогла. Надо было не удаляться, а зарабатывать удаления. Попытаться что-то самим создать.

Лига решает вопрос о возвращении четырёх очков? Без комментариев. Я лично внимания не обращаю. Это дело точно не наше. Мы должны заниматься своим делом, играть и побеждать в каждой игре», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.