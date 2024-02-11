«Он говорил, что с этой точки 9 из 10 забивает». Кравец — о дубле Ткачёва

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец оценил выступление 28-летнего российского нападающего Владимира Ткачёва в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (7:2), в котором ему удалось оформить голевой и ассистентский дубли.

«Ткачёв забил несвойственные голы? Я в прошлом году то же самое просил. У него тоже с этой точки были голы. Я помню с ним разговор: он сказал, что с этой точки из 10 девять забивает. Сегодня была похожая ситуация: из трёх забил два. У Володи и бросок есть хороший. Он сам видит и играет по матчу. Сегодня такие моменты были, что нужно было самому бросать, а в других моментах отдавать. Здесь настаивать на каких-то вещах, которые происходят на льду – это неправильно, потому что игроку виднее на площадке», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Ткачёв принял участие в 51 матче в составе «Авангарда», отметившись 71 (19+52) результативным действием при показателе полезности «+19».