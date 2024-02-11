Форвард «Сибири» рассказал, следит ли он за историей с возможным возвратом клубу 4 очков

28-летний российский нападающий «Сибири» Артём Михеев прокомментировал разгромное поражение команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (2:7), а также выразил мнение о ситуации с возможным возвратом клубу четырёх очков.

«Неплохо начали, хороший первый период, начало второго, а потом удаления надломили нашу игру чуть-чуть. Пропустили много и тяжело было вернуться обратно. Физически нормально себя чувствовали, просто, повторюсь, много меньшинства было, соперник мастеровитый, и мы много сил потратили. Мой гол? Здорово убежали с Андреоффом, он просто пас-конфетку выдал, оставалось только попасть.

Я вообще не смотрю в таблицу, потому что нам нужно побеждать в каждой игре. Только так можно попасть в плей-офф. Возможное возвращение четырёх очков? Стараюсь вообще не читать новости, это только отвлекает», — сказал Михеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в нынешнем сезоне Михеев принял участие в 63 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 18 (12+6) результативными действиями при показателе полезности «-8».