Кравец — о покере Трикозова в МХЛ: в ВХЛ он пока всё на том же уровне

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец оценил покер 19-летнего российского нападающего Глеба Трикозова в матче МХЛ за «Омских Ястребов» с «Сибирскими Снайперами» (8:4).

«Покер Трикозова? Покер он сделал в МХЛ, это раз. По тому, что там происходило – один гол он забил, когда создал сам, на три ему хорошо отдали – мы всех оцениваем по игре в ВХЛ. В ВХЛ он пока всё на том же уровне. Игра без шайбы, работа по-прежнему оставляет желать лучшего. Надеюсь, он сможет изменить эту ситуацию и дальше двигаться вперёд», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

Отметим, что на счету Трикозова два матча в КХЛ в нынешнем сезоне, в которых он не отметился результативными действиями при показателе полезности «-2».