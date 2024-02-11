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Никита Гусев реализовал три штрафных броска из трёх в буллитной серии с «Металлургом»

Никита Гусев реализовал три штрафных броска из трёх в буллитной серии с «Металлургом»
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31-летний российский нападающий московского «Динамо» Никита Гусев своим мастерством в серии штрафных бросков в выездной встрече регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:3 Б) принёс победу бело-голубым.

В прошедшей встрече Гусев отметился результативной передачей, а в серии буллитов он реализовал три попытки из трёх, благодаря чему обеспечил победу «Динамо» в захватывающем противостоянии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне Гусев провёл 61 матч в составе «Динамо», в которых отметился 79 (19+60) результативными действиями при показателе полезности «+14». Его контракт с бело-голубыми рассчитан до 30 апреля 2024 года.

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