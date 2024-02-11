Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА впервые сыграл на новом домашнем стадионе в КХЛ

СКА впервые сыграл на новом домашнем стадионе в КХЛ
Комментарии

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает «Сочи». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
7 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Федотов, Сапего) – 00:40 (5x5)     2:0 Гальченюк (Рендулич, Воробьёв) – 22:17 (5x4)     2:1 Сероух (Ибрагимов, Чебыкин) – 24:51 (5x5)     3:1 Глотов (Хайруллин, Зыков) – 34:55 (5x5)     4:1 Толчинский (Поляков) – 41:23 (5x5)     5:1 Хайруллин (Воробьёв, Фальковский) – 44:26 (4x5)     6:1 Гальченюк (Земчёнок, Бардаков) – 45:30 (5x5)    

Отметим, что это первая домашняя игра СКА на своём новом домашнем стадионе – «СКА Арене». Ранее на этом спортивном сооружении состоялся Матч звёзд КХЛ – 2024, а также Кубок Первого Канала – 2024.

Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд).

Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».

Материалы по теме
Видео
Алексей Миллер: «СКА Арена» — лучший хоккейный стадион на планете Земля
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android