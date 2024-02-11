СКА впервые сыграл на новом домашнем стадионе в КХЛ
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает «Сочи». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
7 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Федотов, Сапего) – 00:40 (5x5) 2:0 Гальченюк (Рендулич, Воробьёв) – 22:17 (5x4) 2:1 Сероух (Ибрагимов, Чебыкин) – 24:51 (5x5) 3:1 Глотов (Хайруллин, Зыков) – 34:55 (5x5) 4:1 Толчинский (Поляков) – 41:23 (5x5) 5:1 Хайруллин (Воробьёв, Фальковский) – 44:26 (4x5) 6:1 Гальченюк (Земчёнок, Бардаков) – 45:30 (5x5)
Отметим, что это первая домашняя игра СКА на своём новом домашнем стадионе – «СКА Арене». Ранее на этом спортивном сооружении состоялся Матч звёзд КХЛ – 2024, а также Кубок Первого Канала – 2024.
Напомним, «СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд).
Спортивная площадка располагается на месте снесённого СКК «Петербургский».
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