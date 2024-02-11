СКА отметился впечатляющим голевым статистическим достижением в матче с «Сочи»

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает «Сочи». Завершился второй период, хозяева ведут – 3:1.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, СКА в седьмой раз в истории КХЛ забросил 200+ шайб за один регулярный чемпионат. Трижды до этой отметки добирались лишь два клуба – московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», а по одному разу этот рубеж преодолевали ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», московский «Спартак» и магнитогорский «Металлург».

Напомним, СКА является лидером Западной конференции КХЛ, набрав 87 очков в 62 матчах. Матч с «Сочи» стал для подопечных Романа Ротенберга первым в истории на новом стадионе – «СКА Арене».