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СКА отметился впечатляющим голевым статистическим достижением в матче с «Сочи»

СКА отметился впечатляющим голевым статистическим достижением в матче с «Сочи»
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает «Сочи». Завершился второй период, хозяева ведут – 3:1.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, СКА в седьмой раз в истории КХЛ забросил 200+ шайб за один регулярный чемпионат. Трижды до этой отметки добирались лишь два клуба – московский ЦСКА и уфимский «Салават Юлаев», а по одному разу этот рубеж преодолевали ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», московский «Спартак» и магнитогорский «Металлург».

Напомним, СКА является лидером Западной конференции КХЛ, набрав 87 очков в 62 матчах. Матч с «Сочи» стал для подопечных Романа Ротенберга первым в истории на новом стадионе – «СКА Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
3-й период
7 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Федотов, Сапего) – 00:40 (5x5)     2:0 Гальченюк (Рендулич, Воробьёв) – 22:17 (5x4)     2:1 Сероух (Ибрагимов, Чебыкин) – 24:51 (5x5)     3:1 Глотов (Хайруллин, Зыков) – 34:55 (5x5)     4:1 Толчинский (Поляков) – 41:23 (5x5)     5:1 Хайруллин (Воробьёв, Фальковский) – 44:26 (4x5)     6:1 Гальченюк (Земчёнок, Бардаков) – 45:30 (5x5)     7:1 Земчёнок (Никишин, Глотов) – 47:44 (5x5)    
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