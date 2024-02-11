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Фигуристка Алина Загитова выступила под песню A’Studio на церемонии открытия «СКА Арены»

21-летняя российская фигуристка и олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на новой «СКА Арене» на церемонии открытия стадиона в преддверии встречи регулярного чемпионата КХЛ между СКА и «Сочи».

Примечательно, что Загитова выступила под песню солистки группы A’Studio Кэти Топурии.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, ранее на этом спортивном сооружении состоялся Матч звёзд КХЛ – 2024, а также Кубок Первого Канала – 2024.

«СКА Арена» стала самым большим в мире хоккейным стадионом с вместимостью 21 500 зрителей, обогнав знаменитую арену «Белл-центр» в Монреале. Строительство арены обошлось в 60 млрд рублей – эта сумма превышает ту, что была потрачена при строительстве футбольной «Газпром Арены» (до 52 млрд).