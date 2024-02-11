На «СКА Арене» установлен новый рекорд посещаемости КХЛ в закрытых помещениях
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает «Сочи». Идёт третий период, хозяева ведут – 5:1.
Как отмечает пресс-служба КХЛ, первый в истории домашний матч СКА на новом стадионе – «СКА Арене» — посетил 21 481 зритель. Это новый рекорд посещаемости матчей КХЛ в закрытых помещениях. Предыдущий рекорд был установлен на четвёртом матче финала Кубка Гагарина – 2014, в котором пражский «Лев» принимал магнитогорский «Металлург» (3-4 в серии). Тогда игру посетили 17 073 зрителя.
Отметим, что абсолютный рекорд был установлен также в Санкт-Петербурге на матче СКА – ЦСКА (0:1) в 2018 году, проходившем на «Газпром Арене» – 67 770 зрителей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
8 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Толчинский (Федотов, Сапего) – 00:40 (5x5) 2:0 Гальченюк (Рендулич, Воробьёв) – 22:17 (5x4) 2:1 Сероух (Ибрагимов, Чебыкин) – 24:51 (5x5) 3:1 Глотов (Хайруллин, Зыков) – 34:55 (5x5) 4:1 Толчинский (Поляков) – 41:23 (5x5) 5:1 Хайруллин (Воробьёв, Фальковский) – 44:26 (4x5) 6:1 Гальченюк (Земчёнок, Бардаков) – 45:30 (5x5) 7:1 Земчёнок (Никишин, Глотов) – 47:44 (5x5) 8:1 Хайруллин (Выдренков) – 59:03 (5x5)
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