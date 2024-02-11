На «СКА Арене» установлен новый рекорд посещаемости КХЛ в закрытых помещениях

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимает «Сочи». Идёт третий период, хозяева ведут – 5:1.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, первый в истории домашний матч СКА на новом стадионе – «СКА Арене» — посетил 21 481 зритель. Это новый рекорд посещаемости матчей КХЛ в закрытых помещениях. Предыдущий рекорд был установлен на четвёртом матче финала Кубка Гагарина – 2014, в котором пражский «Лев» принимал магнитогорский «Металлург» (3-4 в серии). Тогда игру посетили 17 073 зрителя.

Отметим, что абсолютный рекорд был установлен также в Санкт-Петербурге на матче СКА – ЦСКА (0:1) в 2018 году, проходившем на «Газпром Арене» – 67 770 зрителей.