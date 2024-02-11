«Северсталь» обновила клубный рекорд по количеству побед в регулярном чемпионате КХЛ

Сегодня, 11 февраля, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Северсталь» принимала минское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Как отмечает пресс-служба КХЛ, победа над минским Динамо стала 33-й для «Северстали» в регулярном чемпионате сезона, это новый рекорд клуба в КХЛ. В сезоне-2020/2021 было одержано 32 победы.

Напомним, «Северсталь», набрав 74 очка в 62 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче подопечные Андрея Козырева примут московский «Спартак» (14 февраля), а затем закроют последнюю домашнюю серию в сезоне игрой с нижнекамским «Нефтехимиком» (18 февраля).