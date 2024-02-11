«Многие перегорели». Тренер «Сочи» — об 1:8 в первой игре на «СКА Арене»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал разгромное поражение в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с санкт-петербургским СКА (1:8) в первом матче для армейцев на новой «СКА Арене».

«Великолепный дворец и атмосфера, много болельщиков. Что касается игры, у нас многие перегорели. Хватило нас ненадолго. Поздравляем СКА с победой. Первый раз на такой шикарной арене. Ребята молодые, всё впереди. СКА – лидер, занимает первое место. Были и у нас моменты, во втором периоде забили, но третий пошёл под диктовку соперника.

Будем разбираться, почему пропускали в начале периодов. Там два отскока было от борта быстрых, не успевали реагировать. Потом очень много смотрели хоккей, не смотрели за соперником, поэтому так получалось.

Как будем праздновать день рождения Галенюка? Когда поздравляли сегодня его, говорили, что хотим сделать все вместе подарок, который бы запомнился на всю жизнь. Чтобы это был праздник хоккея. Но по игре все всё видели. Думаю, прилетим и просто разойдёмся по домам.

Может, между ребятами и обсуждалось то, кто войдёт в историю как автор первой шайбы на арене. Не то что надеялись забить быстрее. Просто выходили играть на победу, а кто забьёт, вряд ли кто-то думал.

Лёд очень хорошего качества, накатистый, быстрый. Но к отскокам надо привыкать, по крайней мере нам. Быстрые борта здесь.

Как отношусь к выходам Бердина из ворот? Он один из лучших вратарей по игре с клюшкой. Главное, чтобы не ошибался, а так он начинает атаки. С «Витязем» отдал передачу «в ноль». Нас это устраивает, он и атаку начинает, и защитникам помогает.

Тайм-аут при 1:6? И смена вратаря, и просили, чтобы играли достойно, постарались забить и не пропустить», — передаёт слова Кокорева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.