Ротенберг — о рекорде посещаемости: мы все вместе вошли в историю мирового хоккея

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями после домашней победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Сочи» (8:1), который стал первым на новом домашнем стадионе – «СКА Арене».

«Все вместе вошли в историю мирового хоккея, установили рекорд. Огромная благодарность всем, в первую очередь нашим болельщикам, которые ходят на наши игры. Непростая игра для наших ребят. Выдержали натиск, забили хорошие голы, все болельщики порадовались игре и здесь, и у экранов. Каждому болельщику желаю посетить «СКА Арену». Непередаваемые ощущения, которые можно ощутить только здесь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Отметим, что в прошедшем первом матче в истории «СКА Арены» между СКА и «Сочи» (8:1) был установлен рекорд по посещаемости в закрытых помещениях. Игру посетил 21 481 зритель.