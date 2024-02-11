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Ротенберг оценил выступление Загитовой перед матчем СКА — «Сочи»

Ротенберг оценил выступление Загитовой перед матчем СКА — «Сочи»
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг отреагировал на выступление 21-летней российской фигуристки Алины Загитовой на церемонии открытия «СКА Арены» перед матчем СКА – «Сочи» (8:1).

«Выступление Загитовой? Я занимался подготовкой команды к игре, не видел, к сожалению. Думаю, всё прошло очень ярко, видел отзывы в интернете. Обязательно посмотрю в записи. Проблемы со звуком? Всё улучшим», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что в прошедшем первом матче в истории «СКА Арены» между СКА и «Сочи» (8:1) был установлен рекорд по посещаемости в закрытых помещениях. Игру посетил 21 481 зритель.

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