Ротенберг: вперёд, Россия! Докажем делом, что у нас лучшая страна и лучший клуб в мире

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг в восторженных тонах высказался о «СКА Арене» после завершения первой домашней игры команды на новом стадионе, в которой в рамках регулярного чемпионата КХЛ был разгромлен «Сочи» (8:1).

«Трибуны ближе ко льду, чем в «Ледовом»? Здесь очень большая работа проведена — 10 лет подготовки. Всё продумано до мельчайших деталей. Конечно, очень важно, чтобы зрители были ближе, это мировая практика. Наклон трибун правильный. Очень важно, чтобы арена была комфортной для каждого болельщика. С самого верха всё прекрасно видно. Замечательная звукоизоляция, вовлечение в игру.

Огромная благодарность всем, кто готовил техническое задание, проведена огромная работа. Люди летали по всему миру, собирали детали конструктора. Огромная благодарность строителям.

Конечно, это было бы невозможно без вклада Алексея Борисовича Миллера. Это арена мирового масштаба, что важно для города. Вперёд, Россия! Делом докажем, что у нас лучшая страна и лучший клуб в мире. Для каждого тренера мечта играть на самой большой арене в мире при полных трибунах. Больше нечего добавить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Отметим, что в прошедшем первом матче в истории «СКА Арены» между СКА и «Сочи» (8:1) был установлен рекорд по посещаемости в закрытых помещениях. Игру посетил 21 481 зритель.