Овечкин сравнялся с Эспозито по гостевым матчам в НХЛ с несколькими набранными очками

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился значимым статистическим достижением благодаря голу и результативной передачи в прошедшей накануне выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:0).

Как отмечает StatsCentre в социальной сети Х (ранее Twitter), Овечкин сравнялся с легендарным канадцем Филом Эспозито по количеству гостевых матчей с несколькими набранными очками. У обоих по 202 таких встречи. Ближайшая следующая цель Овечкина – Марсель Дионн (222 матча). Рекордсменом же является Уэйн Гретцки (377).

Напомним, Овечкин отличился в четвёртом матче кряду. Это его первая четырёхматчевая голевая серия после того, как с 19 по 25 марта 2023 года он забил в четырёх играх кряду. До рекорда Гретцки по голам осталось 60 шайб.