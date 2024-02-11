«Этот хоккей утопический». Ларионов раскритиковал стиль «Нефтехимика» после поражения

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от нижнекамского «Нефтехимика» (3:4 ОТ) выразил мнение о стиле игры команды Олега Леонтьева, посчитав, что «такой хоккей убивает зрелищность».

«Мы ожидали, они по-другому не играют, в Нижнекамске играли таким же способом. Это хоккей, который даёт результат. Понятно, что они борются за плей-офф, вопросов нет, но для меня, скажу честно, при всём уважении к сопернику и к тому, что они делают, этот хоккей утопический, хоккей, который убивает зрелищность. Понятно, можно ссылаться на то, что нет игроков, нет мастеров, но это всё оправдания. Что есть, то есть, мы это не поменяем. Мы должны сегодня находить возможности подбирать ключи, и нам это удавалось сегодня очень много — блестящая игра вратаря позволила сопернику выиграть матч», — приводит слова Ларионова пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте клуба.

Напомним, «Торпедо», набрав 74 очка в 62 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (64) – восьмой на Востоке.