Карбери оценил четырёхматчевую голевую серию Овечкина за «Вашингтон»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал четырёхматчевую голевую серию 38-летнего российского нападающего «столичных» Александра Овечкина в преддверии домашней встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».

«У бомбардиров, независимо от того, как они действуют, уверенность начинает расти, и вы можете увидеть небольшой скачок в его действиях», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, это первая четырёхматчевая голевая серия Овечкина после того, как с 19 по 25 марта 2023 года он забил в четырёх играх кряду. До рекорда Гретцки по голам осталось 60 шайб.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах.