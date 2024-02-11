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Карбери оценил четырёхматчевую голевую серию Овечкина за «Вашингтон»

Карбери оценил четырёхматчевую голевую серию Овечкина за «Вашингтон»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал четырёхматчевую голевую серию 38-летнего российского нападающего «столичных» Александра Овечкина в преддверии домашней встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс».

«У бомбардиров, независимо от того, как они действуют, уверенность начинает расти, и вы можете увидеть небольшой скачок в его действиях», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, это первая четырёхматчевая голевая серия Овечкина после того, как с 19 по 25 марта 2023 года он забил в четырёх играх кряду. До рекорда Гретцки по голам осталось 60 шайб.

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 834 шайбы и сделал 686 результативных передач в 1394 матчах.

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