Овечкин впервые с марта 2021 года забивает в пяти матчах кряду за «Вашингтон»

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продлил голевую серию до пяти матчей благодаря заброшенной шайбе в ворота «Ванкувер Кэнакс» (2:2, идёт второй период) в домашней встрече регулярного чемпионата НХЛ.

Как отмечает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в социальной сети Х, последний раз Овечкин добирался до серии из пяти игр с голами почти три года назад – с 11 по 19 марта 2021 года.

В нынешнем сезоне Овечкин проводит свой 48-й матч в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Вашингтона», на его счету 36 (13+23) результативных действий при показателе полезности «-16». Отставание до голевого рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ составляет уже 59 шайб. Его контракт с клубом на общую сумму в $ 47,5 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает в 2026 году.