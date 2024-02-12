Овечкин набрал 16 очков в последних 15 матчах за «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин демонстрирует великолепную статистику в последних матчах «столичных». Это отмечает пресс-служба «Вашингтона» в социальной сети Х.

Овечкин, который продлил голевую серию до пяти матчей, поразив ворота «Ванкувер Кэнакс» (2:2, идёт третий период) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, в последних 15 матчах набрал уже 16 (7+9) очков.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин проводит свой 48-й матч в регулярном чемпионате НХЛ в составе «Вашингтона», на его счету 36 (13+23) результативных действий при показателе полезности «-16». Отставание до голевого рекорда Уэйна Гретцки в НХЛ составляет уже 59 шайб. Его контракт с клубом на общую сумму в $ 47,5 млн ($ 9,5 млн за сезон) истекает в 2026 году.