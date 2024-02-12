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Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Ванкуверу» в овертайме

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме — 3:2.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте встречи – отличился 33-летний американский форвард «столичных» Ник Дауд. К середине первой двадцатиминутки гости восстановили паритет усилиями Конора Гарланда. На экваторе встречи 38-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин вновь вывел свою команду вперёд. Однако через минуту Нильс Хёгландер сделал счёт равным – 2:2. В оставшуюся вторую половину встречи зрители голов не увидели, командам пришлось выявить победителя за пределами основного времени.

Исход встречи определил гол 30-летнего американского нападающего «Кэнакс» Джея Ти Миллера за пять секунд до окончания овертайма.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

38-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провёл на льду 17 минут 48 секунд и отметился одной заброшенной шайбой, благодаря которой продлил голевую серию до пяти матчей. Он завершил игру с показателем полезности «+1».

У 29-летнего форварда «Кэнакс» Ильи Михеева за 13.07 на площадке – ни одного результативного действия и коэффициент полезности «0».