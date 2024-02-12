Тренер «Вашингтона» объяснил, почему не выпустил Овечкина в овертайме матча с «Ванкувером»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, почему не выпустил российского нападающего Александра Овечкина в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». (2:3 ОТ).

«Да, это моё решение. Я пытаюсь исходить от конкретного матча и ситуации. Есть всего несколько моментов, поскольку идёт овертайм и мне нужно найти способ победить. Я должен делать свою работу лучше. Это зависит от меня», — приводит слова Карбери The Hockey News.

В основное время матча Овечкин забросил одну шайбу, продлив голевую серию в НХЛ до пяти матчей.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 13 голов и 23 результативные передачи.