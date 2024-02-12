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Тренер «Вашингтона» объяснил, почему не выпустил Овечкина в овертайме матча с «Ванкувером»

Тренер «Вашингтона» объяснил, почему не выпустил Овечкина в овертайме матча с «Ванкувером»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери объяснил, почему не выпустил российского нападающего Александра Овечкина в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс». (2:3 ОТ).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Сандин) – 01:08     1:1 Гарланд (Юульсен) – 11:09     2:1 Овечкин (Строум, Оши) – 27:37     2:2 Хёгландер (Петтерссон, Хьюз) – 28:48     2:3 Миллер – 64:55    

«Да, это моё решение. Я пытаюсь исходить от конкретного матча и ситуации. Есть всего несколько моментов, поскольку идёт овертайм и мне нужно найти способ победить. Я должен делать свою работу лучше. Это зависит от меня», — приводит слова Карбери The Hockey News.

В основное время матча Овечкин забросил одну шайбу, продлив голевую серию в НХЛ до пяти матчей.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, в которых записал в свой актив 13 голов и 23 результативные передачи.

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