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«Грубая ошибка Макмайкла, но мы сделаем выводы». Карбери — о поражении от «Ванкувера»

«Грубая ошибка Макмайкла, но мы сделаем выводы». Карбери — о поражении от «Ванкувера»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Напомним, решающий гол в овертайме забил Джей Ти Миллер после ошибки в передаче форварда хозяев Коннора Макмайкла в своей зоне за несколько секунд до окончания дополнительной пятиминутки.

«Тяжёлый результат. Парни сражались. Грубая ошибка молодого игрока, но мы сделаем выводы из этого», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах. «Столичные» имеют 54 очка и делят с «Нью-Джерси Дэвилз» 10 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «кэпс» 14 февраля примут дома «Колорадо Эвеланш».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Сандин) – 01:08     1:1 Гарланд (Юульсен) – 11:09     2:1 Овечкин (Строум, Оши) – 27:37     2:2 Хёгландер (Петтерссон, Хьюз) – 28:48     2:3 Миллер – 64:55    
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