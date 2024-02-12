«Грубая ошибка Макмайкла, но мы сделаем выводы». Карбери — о поражении от «Ванкувера»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ).

Напомним, решающий гол в овертайме забил Джей Ти Миллер после ошибки в передаче форварда хозяев Коннора Макмайкла в своей зоне за несколько секунд до окончания дополнительной пятиминутки.

«Тяжёлый результат. Парни сражались. Грубая ошибка молодого игрока, но мы сделаем выводы из этого», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

«Вашингтон» потерпел седьмое поражение в восьми последних матчах. «Столичные» имеют 54 очка и делят с «Нью-Джерси Дэвилз» 10 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «кэпс» 14 февраля примут дома «Колорадо Эвеланш».