«С каждой шайбой к нему возвращается уверенность». Тренер «Вашингтона» — об Овечкине

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о пятиматчевой голевой серии российского капитана команды Александра Овечкина.

Напомним, Овечкин вновь отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ), который прошёл этой ночью. В последний раз он забивал пять матчей подряд в марте 2021 года.

«Он играет на очень высоком уровне. Я чувствую, что он стал больше двигаться, в его движениях появилось немного больше припрыжек. Это позитивный, приятный момент, потому что он нам нужен и это отражается на нашей продуктивности. Так что его возвращение и даже то, как он забивает — я знаю, что это моменты не для хайлайтов, такие как голы от конька — но это всё положительные моменты и мы видим, как к нему возвращается уверенность с каждой шайбой», — приводит слова Карбери The Hockey News.