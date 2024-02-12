Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«С каждой шайбой к нему возвращается уверенность». Тренер «Вашингтона» — об Овечкине

«С каждой шайбой к нему возвращается уверенность». Тренер «Вашингтона» — об Овечкине
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о пятиматчевой голевой серии российского капитана команды Александра Овечкина.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Напомним, Овечкин вновь отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ), который прошёл этой ночью. В последний раз он забивал пять матчей подряд в марте 2021 года.

«Он играет на очень высоком уровне. Я чувствую, что он стал больше двигаться, в его движениях появилось немного больше припрыжек. Это позитивный, приятный момент, потому что он нам нужен и это отражается на нашей продуктивности. Так что его возвращение и даже то, как он забивает — я знаю, что это моменты не для хайлайтов, такие как голы от конька — но это всё положительные моменты и мы видим, как к нему возвращается уверенность с каждой шайбой», — приводит слова Карбери The Hockey News.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Сандин) – 01:08     1:1 Гарланд (Юульсен) – 11:09     2:1 Овечкин (Строум, Оши) – 27:37     2:2 Хёгландер (Петтерссон, Хьюз) – 28:48     2:3 Миллер – 64:55    
Материалы по теме
Тренер «Вашингтона» объяснил, почему не выпустил Овечкина в овертайме матча с «Ванкувером»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android