Карбери рассказал, что помогло Овечкину вернуться к прежней результативности

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением о пятиматчевой голевой серии российского форварда команды Александра Овечкина, а также предположил, что стало ключом к возвращению звёздного хоккеиста к прежней результативности после слабой первой части сезона.

«Нет ничего невозможного, так ведь? Да, это что-то с чем-то. Он знает, как нужно провести паузу на Матч звёзд, и он традиционно хорошо играет во второй части сезона. Я думаю, он умеет ментально отвлечься от игры, не думать об НХЛ, о «Вашингтоне», о хоккее и вернуться свежим и готовым к яркому отрезку. Именно это сейчас, похоже, и происходит», — приводит слова Карбери RMNB.

Напомним, Овечкин вновь отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ), который прошёл этой ночью. В последний раз российский суперфорвард забивал пять матчей подряд в марте 2021 года.