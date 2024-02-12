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Карбери рассказал, что помогло Овечкину вернуться к прежней результативности

Карбери рассказал, что помогло Овечкину вернуться к прежней результативности
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением о пятиматчевой голевой серии российского форварда команды Александра Овечкина, а также предположил, что стало ключом к возвращению звёздного хоккеиста к прежней результативности после слабой первой части сезона.

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Нет ничего невозможного, так ведь? Да, это что-то с чем-то. Он знает, как нужно провести паузу на Матч звёзд, и он традиционно хорошо играет во второй части сезона. Я думаю, он умеет ментально отвлечься от игры, не думать об НХЛ, о «Вашингтоне», о хоккее и вернуться свежим и готовым к яркому отрезку. Именно это сейчас, похоже, и происходит», — приводит слова Карбери RMNB.

Напомним, Овечкин вновь отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:3 ОТ), который прошёл этой ночью. В последний раз российский суперфорвард забивал пять матчей подряд в марте 2021 года.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
2 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Дауд (Обе-Кюбель, Сандин) – 01:08     1:1 Гарланд (Юульсен) – 11:09     2:1 Овечкин (Строум, Оши) – 27:37     2:2 Хёгландер (Петтерссон, Хьюз) – 28:48     2:3 Миллер – 64:55    
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