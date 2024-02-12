Защитник «Ванкувера»: Овечкин является золотым стандартом результативности в истории НХЛ

Защитник «Ванкувера» Иэн Коул высоко оценил снайперские способности капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и поразился его спортивному долголетию.

«Послушайте, на мой взгляд, он является золотым стандартом результативности в истории НХЛ. Очевидно, что Уэйн Гретцки – Великий. Он лучший. Но Ови за свою карьеру показал выдающиеся результаты. Я не могу сказать достаточно о том, как сильно я уважаю его. У ребят, которые год за годом играли против него в тяжёлых сериях плей-офф, он пользуется огромным уважением. Его способность продолжать быть силой в этой лиге во многих отношениях, и, конечно, в том, что касается забивания голов, поразительна. Его спортивное долголетие невероятно», — цитирует Коула пресс-служба НХЛ.

Овечкин продлил свою голевую серию до пяти матчей и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки по голам до 59 шайб.