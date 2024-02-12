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«Два дня пролежал в кровати». Толчинский — о последствиях силового приёма Холодилина

«Два дня пролежал в кровати». Толчинский — о последствиях силового приёма Холодилина
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Нападающий СКА Сергей Толчинский рассказал, что ему пришлось два дня пролежать в кровати из-за последствий силового приёма нападающего Никиты Холодилина в матче с «Авангардом». Судьи не усмотрели в данном эпизоде нарушения правил.

«Сейчас чувствую себя нормально. Первые дни, конечно, самочувствие не очень было. Голова болела прилично. Когда меня ударили, сначала показалось, что болит всё тело. Не так сильно голова болела даже — и грудь болела, и дыхание сбилось. На следующий день уже голова побаливала, два дня пролежал в кровати потом, восстанавливался. Может, даже и хорошо, что меня ударили, — я получил пару выходных, восстановился, сегодня был полон сил (смеётся)», — сказал Толчинский в эксклюзивной беседе корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

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