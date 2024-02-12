В Минспорта Новосибирской области назвали причины увеличения субсидирования «Сибири»

В Министерстве спорта Новосибирской области назвали причины увеличения субсидирования «Сибири». На финансирование хоккейного клуба из бюджета области в 2024 году будет выделено 1,21 млрд рублей, что на 47% больше, чем в 2023 году (823 млн рублей).

«Дополнительная потребность была учтена Министерством налоговой и финансовой политики Новосибирской области при формировании бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Дополнительная потребность необходима для покрытия расходов, связанных с обеспечением текущей деятельностью клуба», — цитирует министерство «РБК Новосибирск».

При этом в Минспорта региона заявили, что, несмотря на увеличение субсидирования деятельности хоккейного клуба, он «не сможет позволить себе того, чего ранее не позволял», и отметили, что такой объём финансирования не является рекордным для клуба.

В текущем сезоне КХЛ после 63 матчей «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на четыре очка. До конца регулярного чемпионата новосибирцам осталось провести пять матчей.