Ларионов: мы должны дать увидеть Хабибулина тем, кто не застал его блестящую игру в НХЛ

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что планирует дать сыграть в текущем сезоне КХЛ 51-летнему вратарю Николаю Хабибулину. С ветераном был подписан контракт игрока в конце декабря. Хабибулин также занимает должность тренера вратарей «Торпедо».

«Николай Александрович [Хабибулин] готов. Мы сегодня с ним говорили. Я не буду раскрывать планы, но он готов выйти на какое‑то время. Мы должны как‑то всколыхнуть, дать увидеть его людям, которые не застали его блестящую игру в НХЛ. Хотим дать возможность ему сыграть, и мы надеемся, что это получится», – цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

Хабибулин — олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Всего в регулярных сезонах НХЛ Хабибулин одержал 333 победы и 46 раз отыграл «на ноль».