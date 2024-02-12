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Мухамадуллин — о жизни в Калифорнии: в первое время, конечно, цены бросались в глаза

Мухамадуллин — о жизни в Калифорнии: в первое время, конечно, цены бросались в глаза
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Игрок системы «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин рассказал о зарплате в АХЛ и ценах в Калифорнии. Российский защитник принял участие в 39 матчах за «Сан-Хосе Барракуда», набрав 26 (5+21) очков и установив карьерные рекорды в АХЛ во всех атакующих категориях. В конце января Мухамадуллин дебютировал в НХЛ.

«В первое время, конечно, цены бросались в глаза. И аренда квартиры, и цены на продукты, бензин. Со временем привык, уже знаю, что и где покупать, как сэкономить.

Зарплаты АХЛ хватает на жизнь? Зарплаты хватает, всё зависит от того, какую квартиру снимаешь, на какой машине ездишь. Можно даже по 1000–1500 долларов в месяц откладывать, если ужаться. Много денег уходит на продукты. Но зарплаты хватает, нет такого, что живу в минус», – цитирует Мухамадуллина Sport24.

На счету Мухамадуллина три матча в текущем сезоне НХЛ и одна результативная передача. Россиянин принял участие в Матче звёзд АХЛ нынешнего сезона.

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