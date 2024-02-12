Терещенко: таких арен, как у СКА, должно быть больше в нашей стране

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко выразил мнение о переезде СКА на новую «СКА Арену», который состоялся накануне в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (8:1).

«Считаю, что таких арен, как у СКА, должно быть больше в нашей стране, как и крытых футбольных стадионов. Нужно повышать функциональность и качество внутренней инфраструктуры для хорошей работы хоккеистов. Тут не должно быть упущенных мелочей. Сейчас подобными аренами могут также похвастаться «Авангард» и московское «Динамо», — приводит слова Терещенко «RT на русском».

Отметим, что в прошедшем первом матче в истории «СКА Арены» между СКА и «Сочи» (8:1) был установлен рекорд по посещаемости в закрытых помещениях. Игру посетил 21 481 зритель.