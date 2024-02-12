Генменеджер «Салавата» саркастически отреагировал на решение ФХР по лимиту на легионеров

Генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов иронично прокомментировал единогласное решение тренерского совета Федерации хоккея России проголосовать против увеличения лимита на легионеров.

«Экспертный Совет ТГ-канала «Ярмарка мёда» единогласно проголосовал за увеличение лимита на легионеров», — гласит публикация Баширова в телеграм-канале.

В опубликованном решении тренерского совета ФХР отмечено, что КХЛ ссылается на позицию хоккейных клубов по итогам проведённого среди них опроса, при этом обоснования и подтверждения необходимости увеличения лимита не предоставлены.

Ранее стало известно, что за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».