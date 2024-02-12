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Генменеджер «Салавата» саркастически отреагировал на решение ФХР по лимиту на легионеров

Генменеджер «Салавата» саркастически отреагировал на решение ФХР по лимиту на легионеров
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Генеральный менеджер уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов иронично прокомментировал единогласное решение тренерского совета Федерации хоккея России проголосовать против увеличения лимита на легионеров.

«Экспертный Совет ТГ-канала «Ярмарка мёда» единогласно проголосовал за увеличение лимита на легионеров», — гласит публикация Баширова в телеграм-канале.

В опубликованном решении тренерского совета ФХР отмечено, что КХЛ ссылается на позицию хоккейных клубов по итогам проведённого среди них опроса, при этом обоснования и подтверждения необходимости увеличения лимита не предоставлены.

Ранее стало известно, что за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».

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