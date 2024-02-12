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Терещенко объяснил результативность Овечкина изменениями в игре «Вашингтона»

Терещенко объяснил результативность Овечкина изменениями в игре «Вашингтона»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что голевая серия 38-летнего российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина может быть связана с изменившимся темпом игры «столичных» в последних матчах.

«Возможно, пауза на Матче звёзд пошла Александру на пользу, но, как мне кажется, сам «Вашингтон» начал играть в более быстрый хоккей. Не стоит сомневаться, что Овечкин прикладывает все силы к тому, чтобы обойти Уэйна Гретцки и побить его рекорд. Он очень неплохо действует в последнее время, как и вся команда в целом», — приводит слова Терещенко «RT на русском».

Напомним, «Вашингтон», набрав 54 очка в 51 матче, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В ближайшем матче подопечные Спенсера Карбери примут на домашнем льду «Колорадо Эвеланш» (14 февраля).

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